Японія запровадила низку санкцій проти Росії та "Л/ДНР"

Японський уряд ухвалив рішення запровадити щодо Росії, а також т.зв. "Л/ДНР", низку обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда журналістам.

Він закликав Москву "повернутися до дипломатичних кроків щодо врегулювання ситуації навколо України", зазначивши, що визнання незалежності т.зв. "ДНР" та "ЛНР" є "порушенням суверенітету та територіальної цілісності України".

У зв'язку з цим, сказав прем'єр, "наша країна ухвалила рішення запровадити санкції", які передбачають, зокрема, припинення видачі віз представникам т.зв. "Л/ДНР" і заморожування їх капіталів, заборону експортно-імпортних відносин з цими самопроголошеними республіками, і навіть розміщення та операції з новим суверенним боргом російського уряду.

"Надалі ми ухвалимо рішення про деталі цих заходів і негайно проведемо необхідні процедури", - заявив прем'єр, зазначивши, що у разі погіршення ситуації перелік заходів може бути розширений.

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Як пише Reuters, Кісіда сказав, що санкції Японії також включають заборону випуску російських облігацій в Японії та заморожування активів деяких росіян, а також обмеження поїздок до Японії.

"Дії Росії дуже чітко завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці кроки і наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", - сказав він.

"Ситуація залишається досить напруженою, і ми продовжуватимемо уважно стежити за нею", - повідомив він.

Деталі санкцій будуть опрацьовані та оголошені найближчими днями, додав він.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.