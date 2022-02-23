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Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​. ФОТОрепортаж

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Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що в Україну прибув другий літак із військовою допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала міністр на своїй сторінці у твіттері.

"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала Ананд.

Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 01

Як повідомлялося, перший літак зі зброєю від Канади прибув до України 19 лютого.

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Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 02
Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 03
Фото: твіттер/Ананд

Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 04

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Канадійським браттям-респект...
  • Ruslan CS
    Дякуємо Торонто...
  • крик душі
    Дякую, Канада !
    ✌️
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