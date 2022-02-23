Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​. ФОТОрепортаж

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що в Україну прибув другий літак із військовою допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала міністр на своїй сторінці у твіттері.

"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала Ананд.

Як повідомлялося, перший літак зі зброєю від Канади прибув до України 19 лютого.

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Фото: твіттер/Ананд