Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади . ФОТОрепортаж
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Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що в Україну прибув другий літак із військовою допомогою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала міністр на своїй сторінці у твіттері.
"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала Ананд.
Як повідомлялося, перший літак зі зброєю від Канади прибув до України 19 лютого.