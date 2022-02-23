За добу в Україні зафіксовано 25 062 нові випадки захворювання на коронавірус. 297 осіб померло, 37 432 - одужало, - МОЗ

За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 22 лютого в Україні:

зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665);

62 935 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 140 осіб;

летальних випадків – 297;

одужало – 37 432 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 783 835 осіб;

одужало – 4 023 033 особи;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень", - розповіли в МОЗ.











