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Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

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Понад 100 військових машин та десятки військових наметів дислокуються на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, нові супутникові знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка протягом кількох тижнів відслідковувала нарощування російських сил.

Зображення показали, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік від кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь.

Крім того, за даними Maxar, біля кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки 01

Водночас, Reuters уточнює, що не може незалежно перевірити фотографії.

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Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки 02
Фото: Maxar Technologies

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нравіца нє нравіца-байрактари справяцца...
  • Andrey Levenov
    камазы с тентом вижу, но не вижу такогоже количества рефрежираторов, на что они рассчитывают?)))
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Польові госпіталі ? А орки оптимісти , в першу чергу їм потрібно завозити мобільні крематорії )
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