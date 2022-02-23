Кулеба обговорив із Блінкеном військову допомогу Україні: Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив питання надання додаткової військової допомоги нашій країні. Зокрема, йшлося про ленд-ліз для України.
Про це повідомив Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі із Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми провели переговори з Блінкеном з приводу заходів, які потрібно вжити, щоб підвищити нашу обороноздатність. Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз, яка допоможе підвищити рівень нашої стійкості і підвищить можливість захищати себе", - заявив Кулеба.