Восьмеро нардепів на вчорашньому засіданні Ради не засудили "визнання" "ЛДНР" та не підтримали санкції проти РФ. СПИСОК

На засіданні у вівторок, 22 лютого, народні депутати проголосували за заяву ВРУ у зв’язку із визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

На засіданні були присутні 344 нардепи. 336 парламентарів підтримали заяву і засудили "визнання" "ЛДНР" та підтримали санкції проти РФ. Решта народних обранців утрималася від підтримки заяви Ради або вирішила не голосувати. Результати поіменного голосування опубліковані на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.



Варто зазначити, що присутні у сесійній залі представники "Слуги народу", окрім нардепа Сергія Одарченка (не голосував), підтримали постанову. 16 "слуг народу" були відсутні.



"Європейська Солідарність", та "Батьківщина" підтримали постанову у повному складі. Двоє нардепів "ЄС" були відсутні. З фракції "Батьківщини" були відустні четверо нардепів. З фракції партії "Голос" за постанову №7088 не голосувала депутатка Леся Василенко, відсутні - двоє парламентарів.

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Присутні на засіданні представники депутатських груп "Довіра" (відсутній один депутат), "партія За Майбутнє" (відсутні п'ятеро нардепів) проголосували за постанову у повному складі.



З-поміж присутніх на засіданні позафракційних депутатів утримався від підтримки постанови Сергій Магера, а нардепка Вікторія Гриб не брала участь у голосуванні. 12 позафракційних депутатів були відсутні.





Переважна більшість депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" 22 лютого не була присутня на засіданні – 37 нардепів ОПЗЖ були відсутні. З тих семи депутатів від "ОПЗЖ", що залишилися в сесійній залі під час голосування, троє (Юрій Павленко, Олександр Фельдман та Григорій Мамка) підтримали поставнову: Двоє (Олександр Колтунович та Микола Скорик) утрималися; а ще двоє нардепів – Федір Христенко та Олег Волошин – не голосували.





Отже, загалом із 344 присутніх під час голосування народних обранців тим чи іншим чином не підтримали рішення восьмеро:



Леся Василенко ("Голос") – не голсоувала;

Сергій Магера (позафракційний) – утримався;

Вікторія Гриб (позафракційна) – не голосувала;

Андрій Одарченко ("Слуга народу") – не голосував;

Олександр Колтунович ("ОПЗЖ") – утримався;

Микола Скорик ("ОПЗЖ") – утримався;

Федір Христенко ("ОПЗЖ") – не голосував;