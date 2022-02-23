Новини • Санкції проти Росії

Тиск проти РФ має нарощуватися. Жодної хвилини Путін не повинен подумати, що санкції досягли межі, – Кулеба

2 30712
Тиск проти РФ має нарощуватися. Жодної хвилини Путін не повинен подумати, що санкції досягли межі, – Кулеба
Стратегія запровадження санкцій проти Російської Федерації хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі із Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно скажу, що вчора, коли ми дізналися про перше розпорядження ввести санкції проти економічних активностей з т.зв. "ДНР/ЛНР", ми були спантеличені, тому що ми побачили, як було покарано сторону, яка хотіла визнання, але не бачили як Росія, яка надала це визнання, покарана. Але ми побачили це сьогодні. Ця стратегія запровадження санкцій хвилями - це те, що може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко", - сказав Кулеба.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не повинен мати жодної хвилини, коли він може почати думати, що тиск досяг межі і що він не буде більше покараний.

"Тиск має нарощуватися. Якщо це містить регулярний випуск розпоряджень про нові санкції, ми будемо більше ніж раді бачити це", - зазначив Кулеба.

Читайте також: ЄС єдиний. Ми зараз швидко допрацюємо "солідний пакет" санкцій проти Росії, - фон дер Ляєн

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Виталий CN
    Не працюватиме.
    Стратегія нарощування санкцій хвилями розрахована на те, що ***** на якомусь етапі впровадження цих хвиль злякається наступного пакету і одумається. Наївно на це розраховувати.
    Працюватиме лише ізоляція та ембарго, яка позбавить ***** грошей на ігри в війну, а його рабів підштовхне на голодні бунти.
  • Alexey Chernyavsky
    Боюсь санкциями тут не отделаешься. Ботоксная крыса уже конкретно закусила удила.Нам надо готовиться к большой войне, эта тварь не отстанет.Вот увидите, через три дня последует ультиматум об освобождении Лугандона в пределах границ. Это отребье только ждет зайти для грабежей , ибо там уже порезали и пропили все , что было. Если мы не хотим отступать до Киева, радикально вопрос надо будет решать именно здесь на Донбассе.Нельзя тихо сидеть и наблюдать как обстрелами уничтожаются города, не провоцировать не получится. Придется или принимать бой либо оставить им на разграбление эти области. Но надо помнить, что у него цель-вся Украина. ***** не боится НАТО, он прекрасно знает , что никто не будет на него нападать. Он боится демократии, прогресса и смены власти.Поэтому и состоит в клубе диктаторов. Его цель, чтобы все постсоветские страны жили в том гулаговском дерьме, куда он завел Россею.
  • Kost Crys
    + впливі пропаганда на московських військових нижчого рівня, щоб збити у них бажання воювати
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини