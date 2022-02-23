Кулеба обговорив із главою Пентагону Остіном практичні кроки задля захисту України. Йшлося про співпрацю у галузях ППО та ПРО, - МЗС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Як зазначається, керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічної співпраці з Україною.
Міністр закордонних справ висловив вдячність США за підтримку України та зміцнення наших Збройних Сил.
"Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони. Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку", - йдеться у повідомленні.
Сторони погодили продовження консультацій та контактів на вищому військово-політичному рівні.