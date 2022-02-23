Кузьменко, Антоненко та Дугарь не можуть стати на захист України через обмеження свободи: Розцінюють це як пособництво РФ
Про це Кузьменко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я - діючий військовий ССО ЗСУ. Старший сержант. Яна Дугарь - в 1 му оперативному резерві ДШВ. Юлія Кузьменко - лікар і військовозобов’язана. Чи дає суд довідку, що ми не можемо стати на захист цілостності України за наказом Президента України через обмеження свободи по сфальсифікованій справі Аваковим і ко? І що про це думає сам Президент Зеленський, Міністерство оборони України, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний?" - йдеться в повідомленні.
"Ми не СЗЧ (самовільне залишення частини. - Ред.), не дезертири і не зрадники, і тим-більше не вбивці і не злочинці!! І ви всі про це чудово знаєте!!!
Розцінюю діі Офісу Генерального прокурора, суддів Шеченківського районного суду, як пособництво країні-агресору, країні-окупанту, РФ!" - підсумував Антоненко.
Раніше суд залишив під нічним домашнім арештом обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.