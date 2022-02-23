Кузьменко, Антоненко та Дугарь не можуть стати на захист України через обмеження свободи: Розцінюють це як пособництво РФ

Обвинувачені у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко хочуть стати на захист України від агресії РФ, але через обмеження свободи не можуть цього зробити.

Про це Кузьменко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я - діючий військовий ССО ЗСУ. Старший сержант. Яна Дугарь - в 1 му оперативному резерві ДШВ. Юлія Кузьменко - лікар і військовозобов’язана. Чи дає суд довідку, що ми не можемо стати на захист цілостності України за наказом Президента України через обмеження свободи по сфальсифікованій справі Аваковим і ко? І що про це думає сам Президент Зеленський, Міністерство оборони України, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний?" - йдеться в повідомленні.

"Ми не СЗЧ (самовільне залишення частини. - Ред.), не дезертири і не зрадники, і тим-більше не вбивці і не злочинці!! І ви всі про це чудово знаєте!!!

Розцінюю діі Офісу Генерального прокурора, суддів Шеченківського районного суду, як пособництво країні-агресору, країні-окупанту, РФ!" - підсумував Антоненко.

Раніше суд залишив під нічним домашнім арештом обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.

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