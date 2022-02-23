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Російські "зелені чоловічки" є по всій східній Україні. Їхня мета - закласти основу для війни, - Псакі

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Російські "зелені чоловічки" є по всій східній Україні. Їхня мета - закласти основу для війни, - Псакі
Російські військові без розпізнавальних знаків, "зелені чоловічки" знаходяться по всій східній Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, ро це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, американському суспільству важливо знати: російська військова присутність є в Україні з 2014 року, хоч РФ це тільки недавно визнала.

"Ще у 2014 році та в наступні роки ми називали їх "зеленими чоловічками", тому що вони не були у російській військовій формі. Тепер ми знаємо, що вони є по всій східній Україні. І вони – поки що не у формі, але поводяться так, як поводилися б російські військові", – сказала вона.

За словами Псакі, незалежно від того, у формі вони чи ні, вони представляють російський уряд. Вона наголосила, що військових РФ в Україні не можна називати "миротворцями", оскільки вони такими не є, їхня мета – закласти основу для війни.

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Нагдаємо, раніше Псакі заявила, що дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить свого курсу. Вона також сказала, що Блінкену недоцільно зараз зустрічатися з Лавровим, тому зустріч із Путіним зараз не входить у плани Байдена.

На початку тижня Байден заявив про готовність зустрітися із Путіним. Цей саміт повинні були готувати глава Держдепу Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Однак 21 лютого Путін визнав "республіками" окуповані частини Донбасу – і зустріч Блінкен-Лавров скасували.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі зелені лапатні чоловічки повинні стати перегноєм в Україні...
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Та зелені чоловічики є і в Раді. І не тільки зелені. Восьмеро довбнів так і не засудили визнання х...лом недорозвинутих територій.
  • Super Gut
    зеленые человечки уже 3 года у власти в Украине: развалили впк, деморализировали и разграбили армию, слили все спецоперации украинской разведки...
    Не даром на кацапских танках сейчас нарисована буква Z - zeкоманда!
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