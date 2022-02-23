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Якщо не зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу, - МЗС

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Якщо не зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу, - МЗС
22 лютого Рада Федерації РФ дозволила використання збройних сил РФ за кордоном під приводом "захисту" російського населення на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії!", - йдеться у заяві.

"Міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет і територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані засадничими нормами і принципами міжнародного права та низкою основоположних міжнародних інструментів, в тому числі Статутом ООН, Гельсінкським Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року, Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, численними зобов’язаннями Росії за двосторонніми договорами між Україною та Російською Федерацією", - сказано далі.

Також повідомляється, що Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю.

"Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", - резюмували в МЗС.

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Боюсь санкциями тут не отделаешься. Ботоксная крыса уже конкретно закусила удила.Нам надо готовиться к большой войне, эта тварь не отстанет.Вот увидите, через три дня последует ультиматум об освобождении Лугандона в пределах границ. Это отребье только ждет зайти для грабежей , ибо там уже порезали и пропили все , что было. Если мы не хотим отступать до Киева, радикально вопрос надо будет решать именно здесь на Донбассе.Нельзя тихо сидеть и наблюдать как обстрелами уничтожаются города, не провоцировать не получится. Придется или принимать бой либо оставить им на разграбление эти области. Но надо помнить, что у него цель-вся Украина. ***** не боится НАТО, он прекрасно знает , что никто не будет на него нападать. Он боится демократии, прогресса и смены власти.Поэтому и состоит в клубе диктаторов. Его цель, чтобы все постсоветские страны жили в том гулаговском дерьме, куда он завел Россею.
  • Маркиз
    Реакция из Монголии
  • Маркиз
    I know it's not much but the Government of Kosovo is supporting Ukraine. Slava Ukraina!
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