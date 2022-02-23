Відносини України та НАТО - лише привід. Путін хоче відновити Російську імперію, - Блінкен

Російська сторона все ще вважає, що Україна завжди була тісно пов'язана з Росією і цей зв'язок має продовжуватися дотепер.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою, інфоромує Цензор.НЕТ.

"Стосовно заяви президента Путіна щодо політики відкритих дверей НАТО, очевидно з того, що ми бачимо останніми годинами, що справа насправді ніколи і не стосувалася відносин України та НАТО. Путін дав чітко зрозуміти, що справа насправді в повному підпорядкуванні з боку України, спробі змінити (Україну. - Ред.) та відновити Російську імперію, перерозподілу сфер впливу, порушенні нейтралітету країн, що оточують Росію. Тому відносини України та НАТО - це всього лише привід. Звісно, все впирається у те, що президент Путін не вважає, що Україна є суверенною державою", - зазначив Блінкен.

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