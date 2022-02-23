Статки найбагатших росіян скоротилися на $32 млрд з початку року, - Bloomberg

Статки російських бізнесменів цього року скоротилися на 32 мільярди доларів через агресію РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg.

Очолив список "збіднілих" бізнесменів Генадій Тимченко, член ради директорів "Сібура" та "Новатека". У 2022 році його статки скоротились майже на третину (6,4 млрд доларів).

Статки акціонера "Новатеку " Леоніда Міхельсона цього року впали на 6,2 млрд доларів, а статки голови Лукойлу Вагіта Алекперова впали приблизно на 3,5 млрд доларів.

Загальні статки російських мільярдерів, за даними Bloomberg, наразі становлять 343 млрд доларів. Наприкінці минулого року їхні загальні статки оцінювалися в 375 млрд доларів.

Також читайте: Азербайджан очікує від РФ виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року