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Статки найбагатших росіян скоротилися на $32 млрд з початку року, - Bloomberg

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Статки найбагатших росіян скоротилися на $32 млрд з початку року, - Bloomberg
Статки російських бізнесменів цього року скоротилися на 32 мільярди доларів через агресію РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg.

Очолив список "збіднілих" бізнесменів Генадій Тимченко, член ради директорів "Сібура" та "Новатека". У 2022 році його статки скоротились майже на третину (6,4 млрд доларів).

Статки акціонера "Новатеку " Леоніда Міхельсона цього року впали на 6,2 млрд доларів, а статки голови Лукойлу Вагіта Алекперова впали приблизно на 3,5 млрд  доларів.

Загальні статки російських мільярдерів, за даними Bloomberg, наразі становлять 343 млрд доларів. Наприкінці минулого року їхні загальні статки оцінювалися в 375 млрд доларів.

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Топ коментарі

  • multissstar .
    вяличие штука накладная, надо платить по счетам
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Потрібно зробити усіх вротебергів пуйла ніщєбродамі...
  • віктор федорович 31ee1569
    зєлєжопікі...а Порошенко знову у 80 раз збагатився за рахунок війни?
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