Від 13 до 26 тисяч інфікованих: у НАН спрогнозували кількість добових заражень СOVID-19 на початок березня

В НАН очікують, що на початку березня кількість добових заражень COVID-19 коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної академії наук України (НАН).

Так, за даними вчених, середня кількість нових виявлень в Україні склала до 24853 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 240 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23799 (20204-27080), протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2022 року та 20076 (13797-26511) – протягом тижня 2–8 березня 2022 року.

Зазначається, що у Києві кількість позитивних ПЛР-тестів уже зменшилася вдвічі, порівняно з піковими значеннями. Водночас, кількість нових виявлень демонструє досягнення пікових значень останніми днями.

Водночас, скоригована на вік спостережувана летальність за уточненими даними у 2–4 рази нижча, ніж середня у 2020 році, й утроє-вп’ятеро нижча, ніж під час "дельта"-хвилі.

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Частка дітей серед хворих продовжила знижуватися. Дитячі ліжка, призначені для хворих на COVID-19, звільнялися швидше, ніж дорослі.