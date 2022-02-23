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Війська РФ обстрілювали із "Градів" Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Війська РФ застосували "Гради" по населених пунктах Луганщини.

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В хід пішли "Гради"! Російсько-окупаційні війська гатили увесь день і ніч. Окупанти накривали "градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія била по таким населеним пунктам: Станица Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве", - зазначив він.

Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 01
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 02
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 03
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 04
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 05
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 06
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 07

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"На фото обстріляна Трьохізбенка. Знову житлові будинки. Без жертв. Працюємо над відновленням комунікацій", - додав очільник області.

Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 08

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапи-горіти вам усім у пеклі і це відбудеться скоріши чим ви думєтє, хоча чим свиням думати...
  • die Sonne b2a94bf7
    что там гомнакомандующий? сидит-молчит?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ну про калєні гаваріть нє тєбє алєню-бєларусі ужє нєт,как і бєларусской нациі і нє абіжайся на правду...
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