Війська РФ обстрілювали із "Градів" Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Війська РФ застосували "Гради" по населених пунктах Луганщини.

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В хід пішли "Гради"! Російсько-окупаційні війська гатили увесь день і ніч. Окупанти накривали "градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія била по таким населеним пунктам: Станица Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве", - зазначив він.















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"На фото обстріляна Трьохізбенка. Знову житлові будинки. Без жертв. Працюємо над відновленням комунікацій", - додав очільник області.