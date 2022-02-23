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Голови фракцій домовилися, що сьогодні ВР проголосує за постанову щодо забезпечення гарантій Будапештського меморандуму, - нардеп "Голосу" Рудик

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Голови фракцій домовилися, що сьогодні ВР проголосує за постанову щодо забезпечення гарантій Будапештського меморандуму, - нардеп "Голосу" Рудик
На засіданні голів парламентських фракцій домовилися, що сьогодні Верховна Рада голосуватиме за постанову щодо забезпечення гарантій Будапештського меморандуму.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, сьогодні парламент має розглянути запровадження персональних санкцій щодо тих депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "ЛДНР", а також близького оточення Володимира Путіна.

Рудик розказала, що далі у порядку денному роботи парламенту буде законопроєкт про вогнепальну зброю.

Нардеп проінформувала, що після 12.00 відбудеться засідання бюджетного комітету.

"Там ми переформатуємо і направимо усі надлишкові кошти держбюджету, близько 20 мільярдів, на витрати безпеки та оборони - 14 мільярдів на ЗСУ та 6 на МВС та прикордонників. Таку пропозицію підтримали усі фракції. Я впевнена, що зараз це пройде комітет і ми сьогодні проголосуємо та виділимо ці кошти", - зазначила політик.

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Топ коментарі

  • Ссс Ууук
    А Рада не має бажання проголосувати за введення санкцій своїм колегам прихильникам *****??? Ківі, шуфричу та іншим?
  • Володимир Романюк c2d9b28a
    Не з того кінця нардепи починають.Треба починати не з "надлишкових коштів бюджету",а з власної зарплати,допомоги,премій і конвертів...Прийміть рішення поки війна працювати "за фрі",волонтерами.
  • MyronMaG mm
    Для розриву дипломатичних стосунків рішення ВР не потрібно, це функція президента і МЗС
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