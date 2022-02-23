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Повномасштабного вторгнення РФ поки не бачимо, але підготували на цей випадок санкції, - глава МЗС Великої Британії Трасс

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Повномасштабного вторгнення РФ поки не бачимо, але підготували на цей випадок санкції, - глава МЗС Великої Британії Трасс
У Великій Британії поки не бачать ознак "повномасштабного вторгнення Росії в Україну", але на цей випадок Лондон підготував нові санкції.

Про це заявила глава МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Ми поки не бачили повномасштабного вторгнення, але ми цілком розуміємо, що якщо президент Путін піде на ескалацію, то ми, міжнародне співтовариство, посилимо наші санкції", - зазначила вона телеканалу Sky News.

Трасс зазначила, що важливо "притримати деякі санкції у шафці" на той "дуже ймовірний випадок", якщо Росія почне повномасштабне вторгнення.

Говорячи про вже оголошені Британією санкції, Трасс заявила, що це - "найжорсткіший пакет, який ми колись застосовували проти Росії". За її словами, це "рішуча відповідь" на події.

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Топ коментарі

  • Сергей Дмитрук
    я чесно вас не розумію, ви маєте постійні претензії до Заходу.
    вночі 22.02.2022 особа, яка обіймає посаду президента України звернулася до громадян України зі словами про те, що "причин для вашої безсонної ночі немає".
    й не було жодного слова вторгнення, але було про "визнання незалежності луганських та донецьких окупованих областей може означати односторонній вихід росії з минських домовленностей".

    то чого ви хочете від Заходу?
  • дератизатор
    У меня три вопроса к МИД Великобритании!
    1) Донбасс - это Украина?
    2) Российские войска вошли на Донбасс?
    3) Что по вашему называется словом "Полное вторжение"?
  • Микола Папізже
    А які санкції ввела Україна проти агрессора?
    Полное вторженіє це коли пів країни по бомбосховищам сидить, і трупи на вулицях лежать, сподіваємось до цього не дійде. Завжди є куди гірше, навіть тоді, коли здається, що гірше нікуди.
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