Дипломатичні дії з боку Росії - димова завіса для прикриття агресії проти України, - заступник глави МЗС Польщі Пшидач

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач припустив, що дипломатія Кремля у попередні місяці була лише прикриттям для агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це дипломат сказав агентству PAP.

"Слід визнати, що попередні дипломатичні дії з боку Росії могли бути просто димовою завісою для здійснення реальних дій проти України", – сказав Пшидач.

Він також заявив, що рішення Росії про "визнання незалежності" ОРДЛО є "абсолютним порушенням міжнародного права" та відмовою від тих самих мінських угод, "які Росія вимагала виконувати, але виключно в частині зобов'язань України", а сама "ніколи не виявляла готовності, наприклад, вивести важку техніку з окупованих нею територій Донбасу.

"Ми бачимо, що Росія в черговий раз відкидає або порушує ті положення, які вона ж і підписала. Важко очікувати, що в майбутньому Росія дотримуватиметься будь-яких інших домовленостей", – сказав дипломат.

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Надії на виправлення ситуації Пшидач покладає на санкції проти енергетичного сектора Росії.

"Саме енергетичний сектор забезпечує Путіна засобами для проведення агресивної зовнішньої політики", – вказує заступник голови польського МЗС.