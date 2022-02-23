Рекомендуємо українцям не їхати до РФ. Тим, хто зараз перебуває там, радимо негайно повернутися, - МЗС

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується також, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації.

На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, повідомляються контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території Російської Федерації:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: [email protected], [email protected]).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: [email protected]).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: [email protected]).