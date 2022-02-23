Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен пропонує припинити членство Росії в ПАРЄ: РФ грубо порушила Статут Ради Європи

Спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен пропонує виключити Росію зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Закликаю Парламентську асамблею Ради Європи та Раду міністрів вжити спільних дій щодо припинення членства Росії у Раді Європи", - йдеться в повідомленні.

За її словами, порушивши територіальну цілісність України та принцип верховенства права, Росія грубо порушила Статут Ради Європи.

"Оголосивши про "визнання" українських Донецька та Луганська, вкотре порушила територіальну цілісність та суверенітет України, міжнародне право та Мінські домовленості", - наголосила Чміліте-Нільсен.

Вона зазначила, що Росії необхідно дати зрозуміти, що державі у нинішньому вигляді немає місця в організаціях держав, які захищають демократію.

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