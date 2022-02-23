Війська РФ на сході України - не миротворці, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війська РФ на окупованому Донбасі - зовсім не миротворці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

"Мене турбує спотворення концепції миротворчості. Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, під час яких так багато "Блакитних шоломів" пожертвували своїм життям, щоб захистити цивільне населення. Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями. Вони – зовсім не миротворці", - наголосив Гутерріш.

Він зауважив, що рішення Російської Федерації визнати так звану "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

"Такі дії прям суперечать принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй і не узгоджуються з так званою Декларацією дружніх відносин Генеральної Асамблеї, яку Міжнародний Суд неодноразово цитував як представник міжнародного права. Це також смертельний удар по Мінським угодам, схваленим Радою Безпеки", - додав Гутерріш.

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