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"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ", - Кулеба

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"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ", - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів України запровадити більше санкцій проти РФ.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ. Перші рішучі кроки були здійснені вчора, і ми вдячні за них. Зараз необхідно збільшувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болісного удару. І зробити це вже зараз", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кулеба обговорив із главою Пентагону Остіном практичні кроки задля захисту України. Йшлося про співпрацю у галузях ППО та ПРО, - МЗС

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Санкции не самое главное. Главнее приготовит цветы для встречи , такие как васильки, гвоздики, тюльпаны, это для ***** куда приятнее санкций.
  • AlexBrentano
    Нам потрібно більше на себе надіятись !
  • Игорь Майстренко
    я предлагаю запустить массовую постройку укреплений.
    От Краматорска до Житомира. Причем непосредственно в населенных пунктах, на въездах, мостах, ключевых точках и т.п. Деньги есть, бетон есть, люди есть. Почему это не сделать? Если что, через год сроем.
    Пусть видят, что страна будет защищаться.
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