"Батьківщина" підтримає постанову щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму: приклад України має бути показовим, - нардеп Власенко

"Батьківщина" підтримає постанову щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму, якщо там йтиметься про забезпечення гарантій, які були дані Україні під час його підписання.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко.

"Батьківщина" з першого дня так званого Мінська говорила, що "Мінськ" - це шлях в глухий кут, що треба створювати інший майданчик, зокрема в рамках Будапештського меморандуму. Ми щиро раді, що врешті-решт влада до цього прийшла. Ми вважаємо, що цей інструмент треба використати і отримати відповіді, тим більше, в ситуації, коли найбільші світові гравці роблять спроби надати аналогічні гарантії іншим країнам. Тому приклад України тут мав би бути показовим – або ці гарантії виконуються і тоді можна вести перемовини з іншими країнами про ядерні програми і так далі, або цей механізм не працює", - зауважив він.

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За словами нардепа, "Батьківщина" також підтримає постанову про введення санкцій щодо депутатів Держдуми РФ, які голосували за звернення до Путіна про "визнання" ОРДЛО.

"Але впродовж трьох років президентства ми зверталися до президента України з проханням визначити стратегію взаємин України з країною агресором, тому що питання санкцій є більш вузьким, а нам сьогодні потрібно вирішити велике питання наших взаємин з Російською Федерацією, як з країною-агресором. Уже лунають певні меседжі, що нібито розглядається питання про припинення дипломатичних відносин, нібито є й питання введення візового режиму тощо. Але це все елементи великого питання наших взаємин з Росією, тому нам як державі треба визначитися", - пояснив політик.

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Відповідаючи на питання, чи можливий повномасштабний наступ Росії на Україну, Власенко наголосив: "Важко прогнозувати, коли ситуація залежить від волі однієї, а тим більше дуже неврівноваженої людини. Але, наскільки мені відомо, Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій і налаштовані на те, щоб дати відсіч будь-якому сценарію Путіна".