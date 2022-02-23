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Фінляндія перегляне проєкт будівництва АЕС з "Росатомом" через агресію РФ проти України, - прем'єр-міністр Марін

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Фінляндія перегляне проєкт будівництва АЕС з "Росатомом" через агресію РФ проти України, - прем'єр-міністр Марін
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що виступає за проведення нового аналізу безпеки проєкту "Росатому" щодо будівництва атомної електростанції у фінському місті Пюхайокі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.fi.

Міністр економіки Міка Лінтіла раніше заявила, що міністерство оборони Фінляндії має намір провести нову оцінку безпеки підприємства в Пюхайокі.

Проєкт частково належить російським компаніям і досі не отримав дозвіл на будівництво.

Марін наголосила, що Росія відкрито порушує мінські домовленості.

"Ми закликаємо Росію скасувати своє визнання (так званих "ЛДНР". - Ред.), припинити військові дії та вивести свої війська з України, а також відновити дискусії в рамках Нормандського формату та ОБСЄ", - сказала прем'єрка.

Вона також повідомила, що Фінляндія планує посилити підтримку України фінансовими та іншими засобами.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Співпрацювати з лапатніками це як копати собі могилу,це потрібно нарешті зрозуміти всім..
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Давіть цапів по всіх напрямках. Співпрацювати з мокшанами у будь якій сфері, себе не поважати.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Мінус декілька мільярів баксів для бюджету паРаші...
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