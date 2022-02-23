Додаткові сили правоохоронців направлять до зони ООС для забезпечення правопорядку, - Фацевич
Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації на сході нашої держави. Поліцейські також несуть службу в посиленому варіанті, частина поліцейських входить до сил та засобів ООС. Ухвалено рішення керівництвом Нацполіції посилити додатковими силами", - сказав він
За його словами, ці додаткові сили будуть направлені до зони проведення ООС до кінця тижня.
"Для забезпечення, зокрема, правопорядку. Основні сили – Нацгвардія, Збройні сили, спецпідрозділи Нацполіції, які входять до сили та засобів ООС, – виконуватимуть завдання, пов'язані з агресією. А щоб забезпечувати тил і громадський порядок, ми ухвалили рішення щодо посилення (поліцейської присутності. - Ред.)", - зауважив Фацевич.