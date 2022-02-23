Рада сьогодні може розглянути введення надзвичайного стану в кількох областях, - нардеп "Голосу" Железняк
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Верховна Рада сьогодні, 23 лютого, може розглянути введення надзвичайного стану у ряді областей України.
Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"З високою ймовірністю о 12:30 голосуватимемо надзвичайний стан у низці областей (не по всій країні)", - розповів політик.
Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення. НС вводиться на не більше 30 діб та не більше 60 діб в окремих місцевостях. У разі потреби НС може бути продовжено президентом, але не більш ніж на 30 днів.
Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади.
Надзвичайний стан дозволяє:
- Обмежити в’їзд та виїзд на території, де є НС.
- Використовувати армію та поліцію для посилення безпеки.
- Скасовувати роботу аеропортів та перекривати дороги.
- Забороняти діяльність партій, громадських організацій.
- Вводити комендантську годину.
- Забороняти страйки, концерти та інші масові заходи.
- Вилучати особисті речі, користуватися офісами та житловими будинками.
- Вводити картки на продукти та предмети першої необхідності.
- Оглядати речі, авто, квартири тощо.
- Евакуювати населення з небезпечних місць.
- Користуватися майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
- Проводити цільову мобілізацію, яка зазначається в указі президента.
- Встановлювати "квартирну повинність" для розміщення евакуйованих.
- Запроваджувати особливий порядок розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності.
- Змінювати режим роботи підприємств, переорієнтовувати їх на виробництво необхідної продукції.