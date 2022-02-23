Рада сьогодні може розглянути введення надзвичайного стану в кількох областях, - нардеп "Голосу" Железняк

Верховна Рада сьогодні, 23 лютого, може розглянути введення надзвичайного стану у ряді областей України.

Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"З високою ймовірністю о 12:30 голосуватимемо надзвичайний стан у низці областей (не по всій країні)", - розповів політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуже сподіваюся, до запровадження спеціальних станів ми не дійдемо, - Стефанчук

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення. НС вводиться на не більше 30 діб та не більше 60 діб в окремих місцевостях. У разі потреби НС може бути продовжено президентом, але не більш ніж на 30 днів.

Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади.

Надзвичайний стан дозволяє: