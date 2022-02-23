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"Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття": Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ. ФОТО

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"Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття": Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ. ФОТО
Західні ЗМІ активно висвітлюють дії країни-агресора проти України та президента РФ Володимира Путіна

Про це у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Передовиці британських газет сьогодні. Висновок – Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття. Шкода, що на це знадобилося 8 років після окупації Криму. Тепер залишилося стримати його спробу пограти в Афганістан на прикладі України. Навести лад у державі. І збудувати дуже швидкими темпами Ізраїль, Південну Корею чи ФРН у нас в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття: Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ 01
Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття: Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ 02
Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття: Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ 03
Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття: Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ 04
Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття: Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ 05
Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття: Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ 06

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Топ коментарі

  • Юрій Ан
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  • вставай
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  • Антип61
    Коли ***** було ще завклубом в Дрездені, його вкусив непримітний старенький вуличний художник з маленькими вусиками...
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