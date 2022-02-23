"Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття": Західні ЗМІ активно пишуть про агресію РФ. ФОТО

Західні ЗМІ активно висвітлюють дії країни-агресора проти України та президента РФ Володимира Путіна

Про це у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Передовиці британських газет сьогодні. Висновок – Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття. Шкода, що на це знадобилося 8 років після окупації Криму. Тепер залишилося стримати його спробу пограти в Афганістан на прикладі України. Навести лад у державі. І збудувати дуже швидкими темпами Ізраїль, Південну Корею чи ФРН у нас в Україні", - йдеться в повідомленні.

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