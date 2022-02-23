Від початку доби війська РФ 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Окупанти били із "Граду" поблизу Новотошківського. Без втрат, - ООС

Станом на 11 годину ранку, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння.