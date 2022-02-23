Нардеп "Голосу" Клименко про можливість введення надзвичайного стану: Зараз засідає РНБО. Рада очікує на рішення

Вчора на зустрічі лідерів фракцій та керівників силових структур в Офісі Президента військові рекомендували ввести надзвичайний стан в прикордонних областях України.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Голос" Юлія Клименко.

Відповідаючи на запитання, чи може парламент сьогодні проголосувати за введення надзвичайного стану, Клименко пояснила, що це залежить від Ради нацбепеки і оборони.

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"Зараз засідає РНБО. Обговорюється запровадження надзвичайного стану. Є два варіанти, або введення надзвичайного стану в прикордонних областях. Або по всій території України. Це рішення залежатиме від РНБО, яка бачить загальну ситуацію по країні", - додала вона