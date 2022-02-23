У Переяславі проголосували за знесення монументу "Навіки разом з Росією"

У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив український соціолог Сергій Штепа.

За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.

Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. ФОТО



