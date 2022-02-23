Новини

У Переяславі проголосували за знесення монументу "Навіки разом з Росією"

10 91256
У Переяславі проголосували за знесення монументу "Навіки разом з Росією"
У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив український соціолог Сергій Штепа.

За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.

Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. ФОТО

У Переяславі проголосували за знесення монументу Навіки разом з Росією 01
У Переяславі проголосували за знесення монументу Навіки разом з Росією 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Бандерівець
    Переробіть на навіки з НАТО !
  • 18c49ed2
    Разумное решение. А видео сноса послать Скаабеевой. Путь их поплющит.
  • Fizko Kyiv
    люто плюсую!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини