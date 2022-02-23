МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я рекомендує громадянам укомплектувати вміст набору для першої допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Чи не у кожного з нас вдома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не у кожній оселі є термометр та бинти.
Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру", - йдеться в повідомленні.
МОЗ опублікувало рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.