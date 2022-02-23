Уманські хасиди допомагатимуть ЗСУ: "Ми Україну боронитимемо поруч із українцями"

Хасиди з Умані на Черкащині оголосили про допомогу ЗСУ й підтримку української влади перед загрозою російської агресії.

Про це заявив представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз ми завершуємо передачу реанімобіля для потреб української армії. Авто повністю укомплектоване всім необхідним. Міняємо масло, деякі запчастини. Невдовзі машина поїде на лінію зіткнення на сході України. Домовилися, що після війни автомобіль нам повернуть. Вважаю, що рятувати життя людей – благородна справа", - наголосив він.

За словами Хазіна, хасиди допомагають і допомагатимуть українцям, бо люблять Україну.

"Для нас це свята земля. Поруч із видатними українцями тут поховані і єврейські пророки. Тут, в Умані, лежить ребе Нахман. Ми Україну боронитимемо поруч із українцями", - додав він.

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