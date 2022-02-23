Рейтинг партій: "СН" - 19,6%, "ЄС" - 17,7%, "Батьківщина" – 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчить опитування проведене групою "Рейтинг" 11 – 18 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,6% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 17,7%, "Батьківщина" – 11,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 9,5%. Партію "Сила і честь" готові підтримати 7,6%, партію Разумкова "Розумна політика" – 6,7%, партію Мураєва "Наші" – 5,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%, Радикальну партію – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%, Народний фронт (Яценюк, Аваков) – 3,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%", - йдеться у дослідженні.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 4800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4. Терміни проведення: 11-18 лютого 2022 року