Гончаренко опублікував проєкт указу про надзвичайний стан. ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко опублікував проєкт Указу Президента про введення надзвичайного стану в Україні.

Відповідний документ він опублікував в своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

В тексті оголошується про введення надзвичайного стану в країні в цілому.

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Також текст указу містить перелік обмежень прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані під час дії режиму надзвичайного стану.

Заходи у разі введення надзвичайного стану:

1. Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування

2. Обмеження руху та огляд транспортних засобів

3. Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення

4. Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів

5. Введення комендантської години

6. Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян

7. Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв

8. Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин

9. Регулювання роботи цивільних теле- і радіопрограм

10. Особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі.





