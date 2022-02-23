РНБО підтримала введення НС у всій Україні, крім Донецької та Луганської областей

Рада національної безпеки та оборони пропонує запровадити надзвичайний стан на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан", - сказав Данілов.

За його словами, буде посилено охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.

"Може бути обмеження руху транспорту. Може бути додатковий огляд транспорту. Може бути перевірка документів у фізичних осіб", - зазначив секретар РНБО.

"Щодо Донецької та Луганської областей. Там є окремий режим, його врегульовано на сьогодні нашим законодавством. Вони знаходяться трішки в іншй юридичній зоні, тому там надзвичайний стан не вводиться. Його там введено давно, починаючи з 2014 року", - додав Данілов.

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення. НС вводиться на не більше 30 діб та не більше 60 діб в окремих місцевостях. У разі потреби НС може бути продовжено президентом, але не більш ніж на 30 днів.

Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади.

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Детальніше про правовий режим надзвичайного стану читайте за посиланням.