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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю

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Верховна Рада затвердила у першому читанні законопроєкт про вільне володіння громадянами України вогнепальною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було прийняте на засіданні Верховної Ради 23 лютого.

Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати.

Законопроєкт підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю 01

Відзначачється, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

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Нагадаємо, нардеп "слуги народу" Павло Фролов у блозі на "Цензор.НЕТ" пояснив, що законопроєкт врегульовує питання виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування винятково цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї із зазначенням категорії зброї:

А – автоматичну вогнепальну зброю (фізичні особи не зможуть набувати у власність)

В – гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю

С – короткоствольну вогнепальну зброю (отримати можуть лише спортсмени)

D – довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю (можна від 18 років)

Е – довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років)

Вимоги для володільців зброї: громадянство України; відсутність медичних протипоказань та судимості та випадків притягнення до адмін.відповідальності протягом року; поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    #цікаві_факти #Посол Японії в Україні залишився в Києві, йому доставили з Токіо самурайський меч прадіда та традиційні обладунки. Перевдягнувшись в них, він заявив, що самурай мусить захищати країну, в якій знаходиться! Слава Японії! Слава Україні!
  • Scorpman Y
    Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років) Джерело: https://censor.net/ua/n3318289

    цікаво, а до Е - відносятся джавелини, Н-лав та стінгери?))
    довгоствольна, комбінована, вогнепальна.. потрібні в хаті кожного українця! Дайте 5, кожної)
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    жесть,події так швидко розгортаються що я вже не встигаю,моніторити))колись про це все зінмуть фільм)
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