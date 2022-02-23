Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю

Верховна Рада затвердила у першому читанні законопроєкт про вільне володіння громадянами України вогнепальною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було прийняте на засіданні Верховної Ради 23 лютого.

Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати.

Законопроєкт підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.

Відзначачється, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

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Нагадаємо, нардеп "слуги народу" Павло Фролов у блозі на "Цензор.НЕТ" пояснив, що законопроєкт врегульовує питання виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування винятково цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї із зазначенням категорії зброї:

А – автоматичну вогнепальну зброю (фізичні особи не зможуть набувати у власність)

В – гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю

С – короткоствольну вогнепальну зброю (отримати можуть лише спортсмени)

D – довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю (можна від 18 років)

Е – довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років)

Вимоги для володільців зброї: громадянство України; відсутність медичних протипоказань та судимості та випадків притягнення до адмін.відповідальності протягом року; поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі.