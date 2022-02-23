"Слуга народу" голосуватиме за введення надзвичайного стану, - нардеп Василевська-Смаглюк

Фракція "Слуга народу" голосуватиме за введення надзвичайного стану у разі внесення такого питання до сесійної зали.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Політик вважає, що питання надзвичайного стану є дуже актуальним.

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Василевська-Смаглюк також нагадала, що він вводиться на термін з 30 до 60 діб і може бути пролонгований Верховною Радою.