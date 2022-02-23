Війська РФ закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів, - СБУ

Російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Ми знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Я думаю, це той мінімум... за старовинною російською традицією, вони просто закопуватимуть їх посеред поля або в безіменних трунах. Тому ми бачимо, що дуже все неоднозначно та має тенденції саме до негативу", - додав Дудін.

Нагадаємо, раніше Дудін розповів, що за інформацією СБУ, у російських військах спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін