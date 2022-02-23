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Війська РФ закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів, - СБУ

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Війська РФ закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів, - СБУ
Російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Ми знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Я думаю, це той мінімум... за старовинною російською традицією, вони просто закопуватимуть їх посеред поля або в безіменних трунах. Тому ми бачимо, що дуже все неоднозначно та має тенденції саме до негативу", - додав Дудін.

Нагадаємо, раніше Дудін розповів, що за інформацією СБУ, у російських військах спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін

Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    маловато будет
  • Александр Иванов 29ff5b68
    В один хороший рузький пакет влазит дофига бурятов.
  • Myko
    Таки да - подтвердилось! Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.

    https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
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