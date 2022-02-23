Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані оператора Об’єднаної енергосистеми України - держкомпанії НЕК "Укренерго".

Також наразі повністю зупинено операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E.

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