Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі
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Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії та Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані оператора Об’єднаної енергосистеми України - держкомпанії НЕК "Укренерго".
Також наразі повністю зупинено операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.
24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E.