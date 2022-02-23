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Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі

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Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі
Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані оператора Об’єднаної енергосистеми України - держкомпанії НЕК "Укренерго".

Також наразі повністю зупинено операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E.

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Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі 01

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Топ коментарі

  • Андрій Жагун 3f28c282
    І транзит калійних добрив перекрити, нехай через Мурманськ возить!
  • Бандерівець
    Правильне рішення!
    Бульба ворог!
  • Зайда
    Так "білоруський народ" вартий свого бульбофюрера.
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