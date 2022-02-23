У Раді поки що немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, - "слуга народу" Гетманцев
3 60223
У Верховній Раді поки немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, яке анонсував президент Володимир Зеленський.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
"Але ми обговорюємо, яким чином, з одного боку, прийняти це рішення, з іншого - знайти компенсатори для держаного бюджету, щоб воно було ухвалено", - зазначив він.
За словами нардепа, депутати обговорюють можливість приведення до певного балансу ставок на бензин, на дизельне пальне і на скраплений газ.
"Йдеться про те, щоб ці ставки були наближені одна до одної", - додав Гетманцев.