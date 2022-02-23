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У Раді поки що немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, - "слуга народу" Гетманцев

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У Раді поки що немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, - "слуга народу" Гетманцев
У Верховній Раді поки немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, яке анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Але ми обговорюємо, яким чином, з одного боку, прийняти це рішення, з іншого - знайти компенсатори для держаного бюджету, щоб воно було ухвалено", - зазначив він.

За словами нардепа, депутати обговорюють можливість приведення до певного балансу ставок на бензин, на дизельне пальне і на скраплений газ.

"Йдеться про те, щоб ці ставки були наближені одна до одної", - додав Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розробляє план стабілізації цін на бензин та дизельне паливо, - перший віцепрем'єр Свириденко

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Гаттманцева пора отписдить , как Шуфрича
  • tomas marss
    Зеля може вже пора викинути того хера з того комітету,тільки через того путінососа економіка стагнує і не розвивається через його дурнуваті закончики!
  • Vasyl Androshchook
    Ригівське опудало з лівацько-комуняцькою вавою в голові з'явилося
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