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У ФСБ РФ заявили, що "прихильники "Правого сектора" нібито готували "теракт" в одному з храмів окупованого Криму

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У ФСБ РФ заявили, що "прихильники "Правого сектора" нібито готували "теракт" в одному з храмів окупованого Криму
Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито запобігла "теракту" в православному храмі в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

Зазначається, що затримано шістьох громадян Росії, які є "прихильниками української екстремістської організації "Правий сектор".

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації запобігли терористичному акту в Республіці Крим. Внаслідок проведених заходів затримано шістьох громадян Росії, які є прихильниками української екстремістської організації "Правий сектор", які здійснювали підготовку підриву саморобного вибухового пристрою в одному з православних храмів регіону з метою залякування населення", - зазначено в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лапатнікі ужє усралісь після учорашної заяви Првого сектора...
  • Перехватчик
  • Alex 13 e8c21eac
    оооооо. визитки пошли. давно не было
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