Глава МЗС Великої Британії Трасс закликає англійські клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі
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Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс закликала англійські футбольні клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомлє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily mail.
"На місці клубів я бойкотувала б його (фінал. - Ред.). Особисто я не хотіла би брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербургу, враховуючи те, що робить режим Путіна", - зазначила вона.
Раніше ЗМІ повідомляли, що фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Санкт-Петербурзі 29 травня, але агресія РФ проти України може змусити УЄФА перенести фінал на Уемблі.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.
Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився скористатися послугами російської авіакомпанії "Аерофлот" для польоту до Іспанії на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.