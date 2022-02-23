На сьогодні кількість резервістів становить 36 тисяч осіб. У разі вторгнення РФ до України їх можуть призвати, - Данілов
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Наразі в Україні налічується 36 тисяч резервістів, які переважно мають досвід ведення воєнних дій.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується резервістів. Кількість їх на сьогоднішній день становить 36 тисяч осіб. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", - зазначив він.
За словами Данілова, у разі вторгнення Російської Федерації, рішення про те, як і де їх використовувати, ухвалюватимуть військові.