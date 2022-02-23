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"За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити", - Данілов не виключає введення комендантської години

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"За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити", - Данілов не виключає введення комендантської години
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в залежності від ситуації в окремих регіонах України можуть запроваджувати комендантські години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання РНБО у середу.

Так, за словами Данілова, забезпечення безпеки - це завдання влади, але ніхто нікого не буде "кошмарити".

"В залежності від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, штаб може приймати ті чи інші рішення. За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити, але забезпечувати безпеку у разі необхідності – це наш обов'язок, це наше завдання", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи вводитимуть в регіонах Україні комендантські години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення РФ до України одразу буде запроваджено воєнний стан, - Данілов

Нагадаємо, що раніше стало відомо, на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим, запроваджується надзвичайний стан.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А я за то что бы кошмарили. Зебилы должны жрать это большой ложкой. Ведь это война не закончилась никак ведь на этом наживался Порошенко!!!
  • Гонта Київський
    Цей Данилов і вся зграя РНБО натуральна сволота, яка вирішила скористатися моментом, щоб знищити залишки конституційних прав і свобод українців. Єдине що це падло ще не сказало, то це мабуть про те, що зграя виродків тепер за наказом архітекторів нового світового порядку ще й обдовбає всіх т.з. вакциною. Ось де причаїлися найстрашніші вороги українського народу...
  • Zelya Vsyo
    Так это он и ввёл. Теперь во время чёрного-пречёрного комендантского часа Порох будет кормить зебилов чёрным-пречёрным шоколадом.
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