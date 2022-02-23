У РНБО був місяць, щоб запровадити санкції проти РФ після "визнання "ЛДНР", - Гриценко

Рада нацбезпеки та оборони мала запровадити санкції проти РФ протягом години після "визнання "ЛДНР". На це в неї був місяць.

Про це у Facebook повідомляє ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маразм і ганьба - РНБО провалюється, втрачає темп. Місяць часу було з моменту реєстрації в російській Думі злочинної постанови про визнання "ДНР"/"ЛНР". Ясно було з самого початку, що Дума прийме злочинне рішення. Місяця - для РНБО недостатньо, щоб підготувати проект завчасно і після голосування Думи протягом години ввести санкції? Неприпустимо! І соромно!" - наголосив Гриценко.

За його словами, інші держави - країни ЄС, Америка, Канада, Японія - ввели оперативно санкції.

"А Україна? Ні! РНБО вичікує, чого? Закон про санкції діє - і РНБО має діяти, згідно Закону. Натомість, запустили довгу пісню в Раді: вона проголосує звернення до РНБО, а потім уже РНБО почне щось робити із санкціями... Маразм! Так само негідно Україна зависала з санкціями в часи Порошенка, коли Захід ввів санкції проти Росії у 2014му, а Україна - лише у 2015му. Та ганьба нічому нашу владу так і не навчила?!" - підсумував Гриценко.

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