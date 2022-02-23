Ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках, - Данілов
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Під час брифінгу Данілову поставили уточнювальне запитання стосовно вилучення зброї.
"Що стосується вилучення чи невилучення. Якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. Сьогодні згідно з цим законом про введення надзвичайного стану, там є такі повноваження щодо вилучення зброї, ми цим питанням займатися не будемо. Це вирішується в кожному окремому випадку. Якщо хтось вважає, що хтось когось збирається роззброювати, у нас таких завдань немає. Більше того, ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках", - сказав Данілов.
Данілов зазначив, що питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.
"У разі ухваленого закону решта нормативно-правових актів у нас на сьогодні є", - уточнив він.