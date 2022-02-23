Ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках, - Данілов

Питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Під час брифінгу Данілову поставили уточнювальне запитання стосовно вилучення зброї.

"Що стосується вилучення чи невилучення. Якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. Сьогодні згідно з цим законом про введення надзвичайного стану, там є такі повноваження щодо вилучення зброї, ми цим питанням займатися не будемо. Це вирішується в кожному окремому випадку. Якщо хтось вважає, що хтось когось збирається роззброювати, у нас таких завдань немає. Більше того, ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках", - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.

"У разі ухваленого закону решта нормативно-правових актів у нас на сьогодні є", - уточнив він.

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