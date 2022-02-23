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Ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках, - Данілов

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Ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках, - Данілов
Питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Під час брифінгу Данілову поставили уточнювальне запитання стосовно вилучення зброї.

"Що стосується вилучення чи невилучення. Якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. Сьогодні згідно з цим законом про введення надзвичайного стану, там є такі повноваження щодо вилучення зброї, ми цим питанням займатися не будемо. Це вирішується в кожному окремому випадку. Якщо хтось вважає, що хтось когось збирається роззброювати, у нас таких завдань немає. Більше того, ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках", - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.

"У разі ухваленого закону решта нормативно-правових актів у нас на сьогодні є", - уточнив він.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5




    Луганчанин


    @Lugan4anin

    · 5 мин

    ну і мій особистий вердикт. Закон повна *****, він майже нічого не змінює з того, що є зараз. Як не мали ми право на автомати, пістолети, навіть ****** травмати, так і не маємо, як могли придбати мисливську зброю, так і маємо. Розчарований.

    Отец Солдата


    @uspenovka19632

    ·
    5 мин



    ВІд імітаторів,навіть,під час смертельної загрози,окрім піздінгу,гучних гасел прикриття цього піздінгу та нікчемних,або небезпечних для суспільства законів,очікувати неможна.Гниди-це не оьраза для гнид,а констатація їхнього статус-кво:замість з-ну проти колаборантів-антисемит з-н
  • Vladimir T fd7dc273
    Закон об оружии есть в США. Американец приходит в магазин, предъявляет свой ID и покупает ствол. Вот это свободная продажа оружия.
    А то что у нас это очередная ментовско-коррупционная кормушка. Власть прекрасно понимает, что если в Украине принять нормальный закон об оружии, то мирные демонстрации уже не получиться разогнать ОМОНом или титушнёй. Ответка будет сразу и далеко не мирной. Знают, бояться и поэтому умрут, но нормальный закон об оружии не примут!
  • Підлога Маккартні
    Перед великой войной не мешало бы оторваться в Трускавце. Не, ну а что?
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