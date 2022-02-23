Туреччина співпрацюватиме як з РФ, так і з Україною. Санкцій проти Москви не буде, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримуватиме відносини і з Росією, і з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

Ердоган наголосив, що Туреччина співпрацює як з Росією, так і з Україною, і не припинятиме відносини або запроваджувати санкції проти Москви.

"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Так само з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси щодо цього", - зазначив він.

За його словами, Туреччина прагне вирішити питання без шкоди для відносин.

"Одні кажуть, що війна підвищить вартість газу, тоді як інші обговорюють закриття вентилів. Ми повинні зробити наші кроки з урахуванням цієї делікатності. Ми продовжимо телефонну дипломатію, і я сподіваюся, що ми досягнемо сприятливих результатів", - сказав Ердоган.

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