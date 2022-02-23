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"Слуга народу" Гунько скаржиться у Раді, що його не відпускають на віллу в Дубай. ФОТОрепортаж

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Нардеп "Слуги народу" Анатолій Гунько під час засідання Ради обговорював можливість поїздки до Дубая.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Абонент "Светлана Туризм" пише нардепу: "Добрий день, Анатолію! Хотіла дізнатись, чи можу ще щось вам запропонувати щодо варіантів розміщення в Дубай".

Гунько набирав повідомлення, в якому зазначив: "Поки не розуміємо. Я ж нардеп... нас не відпускають".

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Нагадаємо, у 2018 році Гунька судили за захоплення ділянки землі в Броварах.

Слуга народу Гунько скаржиться у Раді, що його не відпускають на віллу в Дубай 01
Слуга народу Гунько скаржиться у Раді, що його не відпускають на віллу в Дубай 02
Слуга народу Гунько скаржиться у Раді, що його не відпускають на віллу в Дубай 03
Слуга народу Гунько скаржиться у Раді, що його не відпускають на віллу в Дубай 04

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Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Складай мандат і дуй куди хочеш.Потрібен негайно закон що всі депутати хто залишив Україну в такий час повинні позбавлені мандатів.
  • Yuriy Karyy
    Тікає криса. В такому разу конфіскувать майно....ВСЕ. І не впускать до України.
  • вставай
    Кому війна, а когось в Дубаи не пускають. Діпутани, ви взагалі розумієте де ви знаходитесь?
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