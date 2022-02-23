Депутати пропонують Зеленському викреслити частину обмежень із указу про надзвичайний стан, - нардеп "Голосу" Рудик

Народні депутати відправили президенту свої пропозиції щодо змін до указу про введення в Україні надзвичайного стану.

Про це повідомила сьогодні в кулуарах ВР голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми викреслили частину з обмежень для того, щоб вони залишалися логічними, і щоб в той же час ми могли дати можливість нашим військовим виконувати свою роботу. Зараз ми чекаємо відповіді від РНБО та Офісу Президента стосовно того, чи будуть наші зміни внесені в указ. Тоді його (указ. - Ред.) вноситимуть в зал", - зазначила вона.

За словами Рудик, зміни стосуються обмежень роботи радіо- та телекомпаній, обмеження пересування, особливо між областями і роботи політичних партій.

"Це все ніяк не стосується нашої боротьби з РФ і її можливими агентами", - пояснила нардеп.

Політик також проінформувала, що після відповіді з РНБО і ОПУ, "Голос" визначатиметься, чи підтримає введення надзвичайного стану.

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