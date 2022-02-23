СБУ посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України та місць масового перебування людей

СБУ продовжує контрдиверсійні заходи для нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України. Під посиленим захистом правоохоронців – стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, до спільних профілактичних заходів залучено підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Також повідомляється, що в Одеській області силовики відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо захисту об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії. Метою цього є вдосконалення спільних дій для запобігання можливих терористичних і диверсійних загроз.

На Херсонщині правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Крім того, тривають цілодобові патрулювання прилеглих територій об’єктів, що охороняються.

У Дніпропетровській області СБУ проводить комплексні дії, спрямовані на запобігання та викриття спроб дестабілізації обстановки на території регіону. Під особливою увагою силовиків – стратегічні об’єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

СБУ акцентує увагу, що в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

СБУ звертається до громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Заходи проводяться у межах чинного законодавства та з неухильним дотриманням прав і свобод людини.

Також читайте: Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін

Крім того, СБУ знову закликає громадян бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою [email protected] або іншим зручним способом щодо: